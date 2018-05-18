Предприятия Челябинской и Свердловской областей смогут покрыть до 80% потребностей стройки ВСМ

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

В строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург задействуют уральские производства.

Предприятия будут поставлять рельсы, металлопрокат и поезда, а также строительные материалы. По данным проектной компании, для создания ВСМ необходимо по 1,5 млн кубометров щебня и бетона, 160 тыс. тонн металла.

До конца мая Корпорация развития Среднего Урала и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» проведут совещание с местными крупными предприятиями. На встрече обсудят основные параметры проекта и возможные условия участия в его реализации, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

По словам гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева, запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. «Проект предусматривает высокий уровень локализации - до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала», — отметил он.

В понедельник, 14 мая, Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Ее протяженность составит 220 км. Пассажиры смогут добираться из одного областного центра в другой за 1 час 10 минут.

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Все новости за 18.05.2018 г.»