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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Предприятия Челябинской и Свердловской областей смогут покрыть до 80% потребностей стройки ВСМ
18.05.2018 г. 16:27
В строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург задействуют уральские производства.
Предприятия будут поставлять рельсы, металлопрокат и поезда, а также строительные материалы. По данным проектной компании, для создания ВСМ необходимо по 1,5 млн кубометров щебня и бетона, 160 тыс. тонн металла.
До конца мая Корпорация развития Среднего Урала и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» проведут совещание с местными крупными предприятиями. На встрече обсудят основные параметры проекта и возможные условия участия в его реализации, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
По словам гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева, запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. «Проект предусматривает высокий уровень локализации - до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала», — отметил он.
В понедельник, 14 мая, Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Ее протяженность составит 220 км. Пассажиры смогут добираться из одного областного центра в другой за 1 час 10 минут.
Фото с сайта Privet-Rostov.ru
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