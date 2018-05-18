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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В день памяти жертв СПИДа челябинцы смогут быстро, бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
18.05.2018 г. 16:24
В воскресенье, 20 мая, в Челябинске пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
20 мая во всем мире отметят день памяти умерших от СПИДа. В Челябинске откроют специальные пункты, где каждый желающий сможет быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации областного СПИД-центра Наталья Кущева рассказала в эфире «Челябинского эха», что горожане получат возможность сдать тест на ВИЧ в ТРК «Куба» и на площади Революции.
«14 мая началась всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Проводится экспресс-тестирование в некоторых поликлиниках Челябинска и области. К концу недели мы усилим тестирование для населения – 18, 19 и 20 числа в ТРК «Куба» на первом этаже будет организовано экспресс-тестирование в вечернее время. Также на площади Революции у нас продолжает работать «Территория здоровья» - каждые выходные с 12 мая до 3 июня с 10 до 14 часов», - прокомментировала Наталья Кущева.
В воскресенье на площади Революции пройдут массовые акции памяти жертв СПИДа. Кульминацией станет флэшмоб «Красная лента», где участники выстроятся в огромную фигуру ленты, почтут память умерших минутой молчания и запустят в небо белые шарЫ. Также на «Территории здоровья» посетители смогут бесплатно пройти флюорографию, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление и задать вопросы терапевту.
Фото с сайта Chitazdrav.ru
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