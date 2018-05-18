Судебные приставы вновь опечатали скандальную стройку на улице Молодогвардейцев

Фото с сайта r74.fssprus.ru

В Калининском районе судебные приставы после жалоб местных жителей опечатали стройплощадку, на которой шли работы по возведению ТЦ.

В 2015 году предприниматель арендовал земельный участок возле дома на улице Молодогвардейцев, 70а. Бизнесмен планировал построить там торговый центр, однако местные жители выступили против планов коммерсанта. Калининский райсуд временно запретил предпринимателю вести работы на участке, площадку опечатали. Несмотря на запрет, в середине мая стройку возобновили. Тогда местные жители обратились в полицию.

В пятницу, 18 мая, судебные приставы приехали на площадку, где обнаружили активную деятельность по заливке фундамента. Рабочие сообщили, что они озеленяют участок. Приставы потребовали немедленно прекратить строительство и покинуть территорию. Ворота вновь опечатали. Сохранность пломб будут контролировать ежедневно, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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