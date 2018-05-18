Узбекистан устроит в Челябинске праздник цветов во время саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта uznews.uz

Узбекский традиционный праздник цветов пройдет в Челябинске.

Его проведут представители узбекского города Наманган. Там праздник проходит уже 58 лет и является визитной карточкой. На улицах высаживают живые цветы и строят цветочные павильоны. О проведении праздника с местными властями договорился губернатор Борис Дубровский.

Он возглавляет делегацию представителей Южного Урала, которая принимает участие в «Днях Челябинской области» в Узбекистане. Также в ходе переговоров речь шла об открытии в Намангане филиалов Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии.

Фото с сайта uznews.uz

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