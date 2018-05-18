В Челябинской области пьяный водитель сбил 8-летнего ребенка

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В Аргаяшском районе пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку, которая катила по обочине велосипед.

ДТП произошло в четверг, 17 мая, в деревне Мавлютова. 37-летний водитель выехал на обочину и сбил девочку, которая в попутном направлении катила велосипед. Ребенок находился без присмотра взрослых.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и перелом основания черепа. По данным регионального управления ГИБДД, водителя в 2016 году штрафовали за управление автомобилем в пьяном виде.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

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