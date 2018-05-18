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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинской области пьяный водитель сбил 8-летнего ребенка
18.05.2018 г. 16:00
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
В Аргаяшском районе пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку, которая катила по обочине велосипед.
ДТП произошло в четверг, 17 мая, в деревне Мавлютова. 37-летний водитель выехал на обочину и сбил девочку, которая в попутном направлении катила велосипед. Ребенок находился без присмотра взрослых.
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и перелом основания черепа. По данным регионального управления ГИБДД, водителя в 2016 году штрафовали за управление автомобилем в пьяном виде.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
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