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Персонально ваш
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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Персонально ваш. Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов
18.05.2018 г. 12:07
Фото с сайта gubernator74.ru
Гость программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 18 мая, — бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов.
Обсудим главные события недели, в том числе коррупционный скандал в городской думе, в результате которого руководитель аппарата оказался под арестом.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта gubernator74.ru
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