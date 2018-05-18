Персонально ваш. Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов

Фото с сайта gubernator74.ru

Гость программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 18 мая, — бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов.

Обсудим главные события недели, в том числе коррупционный скандал в городской думе, в результате которого руководитель аппарата оказался под арестом.

Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 18.05.2018 г.»