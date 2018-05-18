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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинской области стало больше многодетных семей
18.05.2018 г. 11:40
В 2018 году на Южном Урале выросло количество матерей, рожающих в третий и четвертый раз.
Всего за первые четыре месяца 2018 года в области появилось на свет почти 12 тыс. детей. Мальчиков родилось на 462 больше, чем девочек. Средний возраст рожениц составил 29 лет.
Количество многодетных матерей по сравнению с 2017 годом увеличилось. По данным регионального отделения Фонда социального страхования, в третий раз мамами стали около 2 тыс. женщин, что на 60 больше, чем в прошлом году. В четвертый и более раз родили около 700 жительниц региона.
Также на Южном Урале с начала 2018 года зарегистрировали 156 двоен и 3 тройни. Все матери получили родовые сертификаты, по которым им будут выплачивать пособия в первый год жизни ребенка.
Фото с сайта cheladmin.ru
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