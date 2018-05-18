В Челябинской области стало больше многодетных семей

Фото с сайта cheladmin.ru

В 2018 году на Южном Урале выросло количество матерей, рожающих в третий и четвертый раз.

Всего за первые четыре месяца 2018 года в области появилось на свет почти 12 тыс. детей. Мальчиков родилось на 462 больше, чем девочек. Средний возраст рожениц составил 29 лет.

Количество многодетных матерей по сравнению с 2017 годом увеличилось. По данным регионального отделения Фонда социального страхования, в третий раз мамами стали около 2 тыс. женщин, что на 60 больше, чем в прошлом году. В четвертый и более раз родили около 700 жительниц региона.

Также на Южном Урале с начала 2018 года зарегистрировали 156 двоен и 3 тройни. Все матери получили родовые сертификаты, по которым им будут выплачивать пособия в первый год жизни ребенка.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 18.05.2018 г.»