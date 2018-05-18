В Калининском районе во дворе сгорел представительский Mercedes

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В ночь пятницу, 18 мая, в одном из дворов микрорайона «Академ Riverside» сгорел белый Mercedes GL-класса.

Автомобиль находился около дома №131 по улице Братьев Кашириных. Он был на парковке у мусорных баков. Пожар начался поздно ночью, сотрудники МЧС прибыли на место в четвертом часу утра, когда машина уже выгорела дотла.

Как пишет 74.ru, очевидцы происшествия обратили внимание на номера машины с цифрой 001 и высказали предположение, что дорогой кроссовер могли поджечь недруги владельца. В настоящее время в полиции устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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