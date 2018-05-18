На Южном Урале в 2018 году построят 78 и отремонтируют еще 112 километров дорог

Фото с сайта pravmin74.ru

Сезон дорожных работ открылся в Челябинской области.

В планах миндора строительство и реконструкция 78 километров и капитальный ремонт еще 112 километров дорог. Один из самых масштабных проектов – ремонт трассы Миасс – Карабаш – Кыштым, на него потратят порядка 300 млн рублей. Также дорожники отремонтируют более 800 тыс. квадратных метров полотна в Челябинске. В столице Южного Урала завершат ремонт покрытия на проспектах Ленина, Свердловском и Победы, а также на автодороге Меридиан.

По словам главы областного миндортранса Дмитрия Микулика, в этом году ремонт дорог будет находиться на контроле у общественников. Специальная группа проследит за качеством работ и исполнением гарантийных обязательств обслуживающих организаций.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 18.05.2018 г.»