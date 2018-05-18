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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
На Южном Урале в 2018 году построят 78 и отремонтируют еще 112 километров дорог
18.05.2018 г. 11:27
Сезон дорожных работ открылся в Челябинской области.
В планах миндора строительство и реконструкция 78 километров и капитальный ремонт еще 112 километров дорог. Один из самых масштабных проектов – ремонт трассы Миасс – Карабаш – Кыштым, на него потратят порядка 300 млн рублей. Также дорожники отремонтируют более 800 тыс. квадратных метров полотна в Челябинске. В столице Южного Урала завершат ремонт покрытия на проспектах Ленина, Свердловском и Победы, а также на автодороге Меридиан.
По словам главы областного миндортранса Дмитрия Микулика, в этом году ремонт дорог будет находиться на контроле у общественников. Специальная группа проследит за качеством работ и исполнением гарантийных обязательств обслуживающих организаций.
Фото с сайта pravmin74.ru
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