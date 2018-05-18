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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинске в нескольких районах до июня перекрыли движение транспорта
18.05.2018 г. 11:24
На нескольких улицах Челябинска ограничили проезд из-за работ на подземных коммуникациях.
В Советском районе до 20 июня движение ограничили на улице Доватора в районе дома №11, а также по адресу улица Колсанова, 13.
До 12 июня закрыли проезд в Тракторозаводском районе по Бажова в районе домов № 104 по Артиллерийской и № 47 по Либединского.
В Калининском районе до 25 июня перекрыли проезд возле домов по адресам Каслинская, 72 и Работниц, 72а, сообщили в пресс-службе администрации города.
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