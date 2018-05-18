В Челябинске в нескольких районах до июня перекрыли движение транспорта

На нескольких улицах Челябинска ограничили проезд из-за работ на подземных коммуникациях.

В Советском районе до 20 июня движение ограничили на улице Доватора в районе дома №11, а также по адресу улица Колсанова, 13.

До 12 июня закрыли проезд в Тракторозаводском районе по Бажова в районе домов № 104 по Артиллерийской и № 47 по Либединского.

В Калининском районе до 25 июня перекрыли проезд возле домов по адресам Каслинская, 72 и Работниц, 72а, сообщили в пресс-службе администрации города.

Все новости за 18.05.2018 г.»