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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Участники юниорского чемпионата мира по хоккею боялись ехать на Южный Урал из-за радиации
18.05.2018 г. 10:20
Фото: Анна Адианова
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что участники чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Челябинске и Магнитогорске боялись радиации.
Свои опасения спортсмены выразили во время подготовки к турниру, после того, как в западных СМИ появилась информация о выбросе рутения-106 на Южном Урале.
«В федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России», — цитирует Р-Спорт Рене Фазеля.
Мировое первенство по хоккею среди юниоров проходило в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Победу одержала сборная Финляндии.
Фото: Анна Адианова
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