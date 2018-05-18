Участники юниорского чемпионата мира по хоккею боялись ехать на Южный Урал из-за радиации

Фото: Анна Адианова

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что участники чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Челябинске и Магнитогорске боялись радиации.

Свои опасения спортсмены выразили во время подготовки к турниру, после того, как в западных СМИ появилась информация о выбросе рутения-106 на Южном Урале.

«В федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России», — цитирует Р-Спорт Рене Фазеля.

Мировое первенство по хоккею среди юниоров проходило в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Победу одержала сборная Финляндии.

Фото: Анна Адианова

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