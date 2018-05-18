В Челябинске в ДТП с иномаркой и автобусом пострадали два человека

Фото с сайта 74.мвд.рф

На улице Молодогвардейцев легковушка въехала в автобус №16.

29-летняя женщина за рулем Kia Rio при повороте направо не заняла крайнюю правую полосу, автомобиль столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров автобуса — 71-летняя женщина и 55-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, госпитализация им не потребовалась, лечиться пострадавшие будут амбулаторно.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 18.05.2018 г.»