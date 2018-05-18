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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинске в ДТП с иномаркой и автобусом пострадали два человека
18.05.2018 г. 09:53
Фото с сайта 74.мвд.рф
На улице Молодогвардейцев легковушка въехала в автобус №16.
29-летняя женщина за рулем Kia Rio при повороте направо не заняла крайнюю правую полосу, автомобиль столкнулся с автобусом ЛиАЗ.
В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров автобуса — 71-летняя женщина и 55-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, госпитализация им не потребовалась, лечиться пострадавшие будут амбулаторно.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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