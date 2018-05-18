В Челябинске в ДТП с иномаркой и автобусом пострадали два человека

18.05.2018 г. 09:53

В Челябинске в ДТП с иномаркой и автобусом пострадали два человека
Фото с сайта 74.мвд.рф

На улице Молодогвардейцев легковушка въехала в автобус №16.

29-летняя женщина за рулем Kia Rio при повороте направо не заняла крайнюю правую полосу, автомобиль столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров автобуса — 71-летняя женщина и 55-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, госпитализация им не потребовалась, лечиться пострадавшие будут амбулаторно.

 Фото с сайта 74.мвд.рф

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