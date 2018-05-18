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Разбор полетов
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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В России внесут изменения в правила дорожного движения
18.05.2018 г. 09:45
Фото с сайта karelinform.ru
В частности, станет проще оформить Европротокол при ДТП. Есть также предложение сузить полосы на дорогах. Пока это просто идея, но у нее уже масса как сторонников, так и противников. Обсуждаем тему дорожного движения в пятницу, 18 мая, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Владимир Городокин и автоюрист Юрий Панченко.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта karelinform.ru
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