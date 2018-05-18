В Челябинске откроют новый МФЦ и отдел регистрации транспорта

Фото с сайта cheladmin.ru

Пятый многофункциональный центр в Челябинске появится в районе Тополиной аллеи.

Здание площадью 650 квадратных метров с парковкой на 79 мест планируют возвести на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева.

Помимо офиса МФЦ на 22 окна, там откроется второй в городе отдел регистрации транспортных средств. До этого поставить автомобиль на учет можно было только в областном управлении ГИБДД на улице Харлова в Ленинском районе.

Как отметили в городской администрации, новый офис МФЦ и отдел регистрации транспорта станут настоящим подарком челябинцам. Строительство здания планируется завершить в конце 2018 года.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 18.05.2018 г.»