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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинске откроют новый МФЦ и отдел регистрации транспорта
18.05.2018 г. 08:38
Фото с сайта cheladmin.ru
Пятый многофункциональный центр в Челябинске появится в районе Тополиной аллеи.
Здание площадью 650 квадратных метров с парковкой на 79 мест планируют возвести на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева.
Помимо офиса МФЦ на 22 окна, там откроется второй в городе отдел регистрации транспортных средств. До этого поставить автомобиль на учет можно было только в областном управлении ГИБДД на улице Харлова в Ленинском районе.
Как отметили в городской администрации, новый офис МФЦ и отдел регистрации транспорта станут настоящим подарком челябинцам. Строительство здания планируется завершить в конце 2018 года.
Фото с сайта cheladmin.ru
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