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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Руководителя аппарата челябинской гордумы арестовали за взятку в размере 300 тыс. рублей
18.05.2018 г. 08:33
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске руководителю аппарата городской думы Юрию Чанову предъявили обвинение в получении взятки.
По данным следствия, в марте 2017 года чиновник получил 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за принятие решения о финансировании фестиваля.
В среду, 16 мая, Юрия Чанова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово, куда он прилетел из отпуска. Чиновника заключили под стражу, ему предъявили обвинение в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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