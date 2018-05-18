Руководителя аппарата челябинской гордумы арестовали за взятку в размере 300 тыс. рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске руководителю аппарата городской думы Юрию Чанову предъявили обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в марте 2017 года чиновник получил 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за принятие решения о финансировании фестиваля.

В среду, 16 мая, Юрия Чанова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово, куда он прилетел из отпуска. Чиновника заключили под стражу, ему предъявили обвинение в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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