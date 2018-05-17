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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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На выходных в Челябинской области ожидается жара до 32 градусов
17.05.2018 г. 16:16
Фото с сайта kaluganews.ru
В уик-энд на Южный Урал придет настоящая летняя погода.
По данным челябинского гидрометцентра, на выходных в Челябинске и по области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем в субботу будет +21 - +23. В воскресенье в городе потеплеет до +30, а в области - даже до +32. Осадков в столице Южного Урала не ожидается, в то время как по области синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Фото с сайта kaluganews.ru
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