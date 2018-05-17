На выходных в Челябинской области ожидается жара до 32 градусов

Фото с сайта kaluganews.ru

В уик-энд на Южный Урал придет настоящая летняя погода.

По данным челябинского гидрометцентра, на выходных в Челябинске и по области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем в субботу будет +21 - +23. В воскресенье в городе потеплеет до +30, а в области - даже до +32. Осадков в столице Южного Урала не ожидается, в то время как по области синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Фото с сайта kaluganews.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»