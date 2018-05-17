В Челябинске можно купить квартиру с баней за 25 млн рублей

Фото с сайта news.vse42.ru

В Челябинске продаются 50 квартир со встроенными саунами.

Самый дорогой такой объект находится на Кировке. Пятикомнатную квартиру площадью 246 квадратных метров с тремя санузлами и парной владельцы оценили в 25 млн рублей.

Наиболее бюджетный вариант жилья со встроенной сауной находится в Новосинеглазово. Это обычная панельная двушка стоимостью чуть больше 1.5 млн рублей.

По данным исследования челябинского рынка недвижимости на сайте N1.RU, средняя цена квартиры, где можно попариться, как в бане, составляет 7 млн 250 тыс. рублей. Как правило, это просторная элитная жилплощадь в Центральном и Калининском районах.

Фото с сайта news.vse42.ru

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