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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинске можно купить квартиру с баней за 25 млн рублей
17.05.2018 г. 16:14
Фото с сайта news.vse42.ru
В Челябинске продаются 50 квартир со встроенными саунами.
Самый дорогой такой объект находится на Кировке. Пятикомнатную квартиру площадью 246 квадратных метров с тремя санузлами и парной владельцы оценили в 25 млн рублей.
Наиболее бюджетный вариант жилья со встроенной сауной находится в Новосинеглазово. Это обычная панельная двушка стоимостью чуть больше 1.5 млн рублей.
По данным исследования челябинского рынка недвижимости на сайте N1.RU, средняя цена квартиры, где можно попариться, как в бане, составляет 7 млн 250 тыс. рублей. Как правило, это просторная элитная жилплощадь в Центральном и Калининском районах.
Фото с сайта news.vse42.ru
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