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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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УФАС расследует дело о незаконном участии челябинского чиновника в рекламе спа-салонов
17.05.2018 г. 16:11
Фото с сайта www.vladtime.ru
Несколько челябинских компаний могут оштрафовать за рекламу с отзывами чиновника.
В рекламном материале на трех страницах чиновник мэрии, чье имя и должность указываются в самом начале, рассказывает про два спа-салона, бутик одежды, гостиницу и автоцентр. В частности, он советует челябинцам посещать салон.
В челябинском УФАС пояснили, что вовлечение должностных лиц администрации в подобную деятельность является нарушением закона о рекламе.
Антимонопольщики готовятся возбудить дело в отношении компаний, которые были указаны в материале. Также к участию в рассмотрении дела привлекут печатное издание. Штраф за подобное нарушение для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Фото с сайта www.vladtime.ru
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