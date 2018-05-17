УФАС расследует дело о незаконном участии челябинского чиновника в рекламе спа-салонов

Фото с сайта www.vladtime.ru

Несколько челябинских компаний могут оштрафовать за рекламу с отзывами чиновника.

В рекламном материале на трех страницах чиновник мэрии, чье имя и должность указываются в самом начале, рассказывает про два спа-салона, бутик одежды, гостиницу и автоцентр. В частности, он советует челябинцам посещать салон.

В челябинском УФАС пояснили, что вовлечение должностных лиц администрации в подобную деятельность является нарушением закона о рекламе.

Антимонопольщики готовятся возбудить дело в отношении компаний, которые были указаны в материале. Также к участию в рассмотрении дела привлекут печатное издание. Штраф за подобное нарушение для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Фото с сайта www.vladtime.ru

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