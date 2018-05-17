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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Корова стала причиной увольнения участкового в Челябинской области
17.05.2018 г. 15:57
Фото с сайта gubernator74.ru
В Верхнеуральском районе участковый отказался регистрировать факт кражи коровы и потерял работу.
В сентябре 2017 года к уполномоченному территориального отдела полиции пришел местный житель. Он сообщил, что из его сарая неизвестный похитил корову. Полицейский не стал регистрировать заявление о краже и выяснять обстоятельства.
О происшествии стало известно лишь в марте, когда южноуралец пожаловался в районную прокуратуру. Сотрудника полиции, который отказался принимать заявление, уволили. На него также завели уголовное дело по факту использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам служб, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото с сайта gubernator74.ru
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