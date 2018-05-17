Челябинцы смогут узнать о своих долгах на железнодорожном и пригородном вокзалах

Фото с сайта r41.fssprus.ru

В Челябинске в конце рабочей недели состоится акция «Узнай о своих долгах».

Она будет проходить в пятницу, 18 мая, с 16 до 19 часов на железнодорожном и пригородном вокзалах, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Челябинцы смогут узнать об имеющихся долгах или их отсутствии с помощью информационного сервиса. Кроме того, сотрудники транспортной полиции и судебные приставы проведут консультации для всех желающих.

Фото с сайта r41.fssprus.ru

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