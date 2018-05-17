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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Из Челябинска в Златоуст будет ходить чартерный туристический поезд
17.05.2018 г. 15:42
Фото с сайта pravmin74.ru
С 19 мая в Златоуст будут ходить специальные туристические пригородные поезда.
Комфортабельные составы будут без остановок курсировать между Челябинском и Златоустом, откуда специальные автобусы с гидами станут возить туристов на экскурсии по нескольким маршрутам горнозаводской зоны Южного Урала.
Путь на чартерном поезде займет 2 часа 20 минут, что гораздо меньше, чем на обычной электричке. Обеспечивать перевозки будет «Свердловская пригородная компания». Там заявили, что этот проект станет большим вкладом в развитие туризма на Южном Урале и в создание регионального туристического кластера.
Фото с сайта pravmin74.ru
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