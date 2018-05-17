Из Челябинска в Златоуст будет ходить чартерный туристический поезд

Фото с сайта pravmin74.ru

С 19 мая в Златоуст будут ходить специальные туристические пригородные поезда.

Комфортабельные составы будут без остановок курсировать между Челябинском и Златоустом, откуда специальные автобусы с гидами станут возить туристов на экскурсии по нескольким маршрутам горнозаводской зоны Южного Урала.

Путь на чартерном поезде займет 2 часа 20 минут, что гораздо меньше, чем на обычной электричке. Обеспечивать перевозки будет «Свердловская пригородная компания». Там заявили, что этот проект станет большим вкладом в развитие туризма на Южном Урале и в создание регионального туристического кластера.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»