Челябинск
- 62.3033р. + 0.3869
- 73.7796р. - 0.0805
Персонально ваш
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
На челябинском рынке автоледи едва не задавила самого сильного человека России
17.05.2018 г. 15:35
Фото с сайта cheladmin.ru
Инцидент произошел со стронгменом Эльбрусом Нигматуллиным.
Он стоял с сыном на улице, когда услышал сигнал автомобиля. «Я обернулся и увидел, как автомобиль подъезжает на пешеходную часть и упирается мне в бедро. Женщина-водитель из окна прокричала мне «убирайся с пути, забирай своего ребенка», — пишет Эльбрус Нигматуллин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам стронгмена, женщина ругалась и оскорбляла его, а в конце разговора посоветовала «убраться в свой кишлак».
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 17.04.2018 г. Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от комика Руслана Белого
- 16.02.2018 г. Самый сильный человек России проведет в Челябинске зарядку в поддержку олимпийцев
- 10.10.2017 г. Стронгмен Эльбрус Нигматуллин поможет руководителю УФАС сдвинуть груз проблем
- 06.10.2017 г. Самый сильный человек России поможет продвинуть конкуренцию в столице Южного Урала
- 04.08.2017 г. Силач Эльбрус Нигматуллин руками посадил аэростат