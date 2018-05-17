На челябинском рынке автоледи едва не задавила самого сильного человека России

Фото с сайта cheladmin.ru

Инцидент произошел со стронгменом Эльбрусом Нигматуллиным.

Он стоял с сыном на улице, когда услышал сигнал автомобиля. «Я обернулся и увидел, как автомобиль подъезжает на пешеходную часть и упирается мне в бедро. Женщина-водитель из окна прокричала мне «убирайся с пути, забирай своего ребенка», — пишет Эльбрус Нигматуллин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам стронгмена, женщина ругалась и оскорбляла его, а в конце разговора посоветовала «убраться в свой кишлак».

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»