Челябинцы должны будут уведомлять полицию о поездках в Екатеринбург

Фото: Анна Адианова

В России ввели временную регистрацию на территории городов, где будет проходить чемпионат мира по футболу.

Соответствующий указ президента Владимира Путина вступил в силу 12 мая. Особый режим будет действовать с 25 мая по 25 июля. Гости городов, принимающих матчи чемпионата мира, должны будут в течение трех дней обратиться в МВД или МФЦ, чтобы оформить временную регистрацию. Пройти процедуру через интернет не получится — в указе говорится, что необходимо личное присутствие человека. При оформлении документа нужно будет предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание.

За отсутствие регистрации грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — 3-5 тыс. рублей). Россиянам, которые будут жить в гостиницах, прописка не потребуется.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся четыре матча турнира: Египет - Уругвай, Франция - Перу, Япония - Сенегал и Мексика - Швеция. Болельщики, в том числе из Челябинска, разобрали билеты на эти игры.

Фото: Анна Адианова

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