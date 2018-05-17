В 2019 году в Челябинской области запустят завод по производству полимерной упаковки

Фото с сайта pravmin74.ru

Компания «Интерпак-М» создаст производственный комплекс в Челябинской области.

Соглашение об открытии предприятия подписали на межведомственной комиссии минпромторга России. Компания «Интерпак-М» организует на Южном Урале производство полимерных изделий и мягких контейнеров.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что появление в регионе современного высокотехнологичного предприятия поможет развитию ряда смежных отраслей промышленности. Также предполагается, что на производстве будут созданы 200 рабочих мест.

По планам первую продукцию компания выпустит в 2019 году, а еще через год проект окупится и начнет приносить прибыль.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»