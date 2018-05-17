Челябинск
- 62.3033р. + 0.3869
- 73.7796р. - 0.0805
Персонально ваш
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
В 2019 году в Челябинской области запустят завод по производству полимерной упаковки
17.05.2018 г. 14:52
Фото с сайта pravmin74.ru
Компания «Интерпак-М» создаст производственный комплекс в Челябинской области.
Соглашение об открытии предприятия подписали на межведомственной комиссии минпромторга России. Компания «Интерпак-М» организует на Южном Урале производство полимерных изделий и мягких контейнеров.
Губернатор Борис Дубровский заявил, что появление в регионе современного высокотехнологичного предприятия поможет развитию ряда смежных отраслей промышленности. Также предполагается, что на производстве будут созданы 200 рабочих мест.
По планам первую продукцию компания выпустит в 2019 году, а еще через год проект окупится и начнет приносить прибыль.
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 08.05.2018 г. Южноуральские власти обсудят с местными бизнесменами подготовку к саммиту ШОС
- 19.04.2018 г. Пятеро южноуральцев вошли в рейтинг Forbes 2018
- 09.04.2018 г. Агентство Fitch подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинской области на уровне «BBB-» с прогнозом «Стабильный»
- 04.04.2018 г. В Челябинске в мае пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума
- 29.03.2018 г. В Челябинской области для некоторых предприятий снизили налоги