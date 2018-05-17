В челябинской городской думе прошли обыски

Фото с сайта chelduma.ru

Следователи провели в городской думе обыски и выемку документов.

Следственные мероприятия проходили в кабинете руководителя аппарата думы Юрия Чанова, сообщает 31tv.ru. Его подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей от директора «Нового художественного театра» Виталия Богверадзе.

По этому делу в Следственный комитет уже вызвали председателя городской думы Станислава Мошарова, управделами Алексея Бурлева и начальника городского управления культуры Дмитрия Назарова. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В среду, 16 мая, следователи задержали Юрия Чанова в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Свою вину чиновник признал, в ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения.

Фото с сайта chelduma.ru

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