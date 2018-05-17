В Магнитогорске в кинотеатре во время сеанса сработала пожарная сигнализация. Зрители остались на местах

Фото с сайта 37.mchs.gov.ru

В магнитогорском ТРК «Гостиный двор» самопроизвольно включилась пожарная сирена.

Инцидент произошел в среду, 16 мая. Очевидцы происшествия пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте», что сирена звучала без перерыва 5-7 минут. Несмотря на это, никто из зрителей не покинул зал. Узнать, что случилось, вышла лишь одна девушка, которая получила от работников ТРК ответ: «Сейчас выключим». Других объяснений произошедшему персонал комплекса не дал.

В апреле ТРК «Гостиный двор» попал в поле зрения правоохранительных органов из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. 11 мая суд постановил закрыть торговый центр до устранения выявленных недочетов. Решение суда вступит в силу через месяц.

Фото с сайта 37.mchs.gov.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»