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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В Магнитогорске в кинотеатре во время сеанса сработала пожарная сигнализация. Зрители остались на местах
17.05.2018 г. 14:01
В магнитогорском ТРК «Гостиный двор» самопроизвольно включилась пожарная сирена.
Инцидент произошел в среду, 16 мая. Очевидцы происшествия пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте», что сирена звучала без перерыва 5-7 минут. Несмотря на это, никто из зрителей не покинул зал. Узнать, что случилось, вышла лишь одна девушка, которая получила от работников ТРК ответ: «Сейчас выключим». Других объяснений произошедшему персонал комплекса не дал.
В апреле ТРК «Гостиный двор» попал в поле зрения правоохранительных органов из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. 11 мая суд постановил закрыть торговый центр до устранения выявленных недочетов. Решение суда вступит в силу через месяц.
Фото с сайта 37.mchs.gov.ru
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