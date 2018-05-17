Половина челябинцев считают высокими цены на жилье в городе

Фото с сайта minstroy74.ru

49% жителей Челябинска считают недоступными цены на жилье в областном центре.

Чаще всего такой позиции придерживаются горожане с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, а также респонденты со средним образованием.

По данным филиала Президентской академии, довольны ценовой доступностью жилья 34% опрошенных. Такое мнение в основном высказывали мужчины, а также респонденты в возрасте от 31 до 50 лет. 17% горожан затруднились ответить на вопрос о ценах на недвижимость.

А эксперты считают челябинское жилье доступным для местных жителей. Так, месяц назад аналитики ЦИАН включили столицу Южного Урала в топ-15 городов с самыми демократичными ценами на жилье.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»