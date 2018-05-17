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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Половина челябинцев считают высокими цены на жилье в городе
17.05.2018 г. 13:46
Фото с сайта minstroy74.ru
49% жителей Челябинска считают недоступными цены на жилье в областном центре.
Чаще всего такой позиции придерживаются горожане с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, а также респонденты со средним образованием.
По данным филиала Президентской академии, довольны ценовой доступностью жилья 34% опрошенных. Такое мнение в основном высказывали мужчины, а также респонденты в возрасте от 31 до 50 лет. 17% горожан затруднились ответить на вопрос о ценах на недвижимость.
А эксперты считают челябинское жилье доступным для местных жителей. Так, месяц назад аналитики ЦИАН включили столицу Южного Урала в топ-15 городов с самыми демократичными ценами на жилье.
Фото с сайта minstroy74.ru
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