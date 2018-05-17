Председателя челябинской городской думы вызвали на очную ставку в Следственный комитет

Фото с сайта gubernator74.ru

Нескольких челябинских чиновников следователи вызвали на очные ставки по делу о коррупционных правонарушениях.

Управление Следственного комитета по Челябинской области вызвало председателя гордумы Станислава Мошарова, управляющего делами гордумы Алексея Бурлева и начальника управления культуры Дмитрия Назарова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Ранее в очных ставках участвовали руководитель аппарата городской думы Юрий Чанов и бывший директор «Нового художественного театра» Виталий Богверадзе. Их подозревают в использовании коррупционных схем при организации фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА».

В среду, 16 мая, Юрия Чанова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по подозрению в получении взятки. В четверг, 17 мая, должно быть принято решение по мере пресечения.

Фото с сайта gubernator74.ru

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