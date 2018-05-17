Челябинскому многопрофильному институту запретили готовить менеджеров

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Челябинский многопрофильный институт не получил госаккредитацию направления «Экономика и управление».

Такое решение принял Рособрнадзор, который провел в частном вузе проверку. Ее итоги опубликованы на сайте ведомства. Эксперты обнаружили в образовательной программе вуза несколько нарушений ФГОС. Например, в структуру учебного плана не входит защита ВКР. Также некоторые преподаватели не прошли процедуру повышения квалификации.

После выявленных нарушений Рособрнадзор решил отказать вузу в госаккредитации. Со следующего учебного года студенты-менеджеры не смогут получать дипломы государственного образца. В этом году аккредитации лишили несколько программ ЮУрГУ. Проверки Рособрнадзора не прошли экономические и юридические направления.

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»