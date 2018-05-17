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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Челябинскому многопрофильному институту запретили готовить менеджеров
17.05.2018 г. 12:40
Челябинский многопрофильный институт не получил госаккредитацию направления «Экономика и управление».
Такое решение принял Рособрнадзор, который провел в частном вузе проверку. Ее итоги опубликованы на сайте ведомства. Эксперты обнаружили в образовательной программе вуза несколько нарушений ФГОС. Например, в структуру учебного плана не входит защита ВКР. Также некоторые преподаватели не прошли процедуру повышения квалификации.
После выявленных нарушений Рособрнадзор решил отказать вузу в госаккредитации. Со следующего учебного года студенты-менеджеры не смогут получать дипломы государственного образца. В этом году аккредитации лишили несколько программ ЮУрГУ. Проверки Рособрнадзора не прошли экономические и юридические направления.
Фото с сайта obrnadzor.gov.ru
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