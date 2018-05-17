Россельхознадзор забраковал более четверти образцов молочной продукции южноуральских производителей

Фото с сайта skfo.ru

Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело анализ молока и молочных продуктов от предприятий Челябинской области.

В лаборатории исследовали 78 проб молока, сливочного масла, сыра и кисломолочных продуктов от южноуральских производителей. В результате выяснилось, что 21 проба не отвечает требованиям качества, которые установлены в странах Таможенного союза.

Эксперты обнаружили в образцах продукции растительные жиры и крахмал. Некоторые пробы не отвечали требованиям безопасности из-за содержания посторонних бактерий.

В региональном управлении Россельхознадзора заявили, что с некачественными молочными продуктами поможет бороться электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». С ее помощью можно будет отследить продукцию на всех этапах производства и реализации. Переход на новую систему планируется 1 июля.

Фото с сайта skfo.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»