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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Россельхознадзор забраковал более четверти образцов молочной продукции южноуральских производителей
17.05.2018 г. 12:30
Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело анализ молока и молочных продуктов от предприятий Челябинской области.
В лаборатории исследовали 78 проб молока, сливочного масла, сыра и кисломолочных продуктов от южноуральских производителей. В результате выяснилось, что 21 проба не отвечает требованиям качества, которые установлены в странах Таможенного союза.
Эксперты обнаружили в образцах продукции растительные жиры и крахмал. Некоторые пробы не отвечали требованиям безопасности из-за содержания посторонних бактерий.
В региональном управлении Россельхознадзора заявили, что с некачественными молочными продуктами поможет бороться электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». С ее помощью можно будет отследить продукцию на всех этапах производства и реализации. Переход на новую систему планируется 1 июля.
Фото с сайта skfo.ru
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