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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинске в выходные потеплеет до +28
17.05.2018 г. 12:18
Фото с сайта kaluganews.ru
В столице Южного Урала в воскресенье, 20 мая, в дневные часы ожидается +28.
По данным гидрометцентра России, в городе прогнозируют переменную облачность, пройдет небольшой дождь.
В субботу в Челябинске будет холоднее: дневная температура составит +16. Ожидаются кратковременные осадки. В пятницу днем в городе будет +16 - +18, пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер 5-10 м/с. Отдельные порывы достигнут 15 м/с.
Фото с сайта kaluganews.ru
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