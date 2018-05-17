В Челябинске в выходные потеплеет до +28

Фото с сайта kaluganews.ru

В столице Южного Урала в воскресенье, 20 мая, в дневные часы ожидается +28.

По данным гидрометцентра России, в городе прогнозируют переменную облачность, пройдет небольшой дождь.

В субботу в Челябинске будет холоднее: дневная температура составит +16. Ожидаются кратковременные осадки. В пятницу днем в городе будет +16 - +18, пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер 5-10 м/с. Отдельные порывы достигнут 15 м/с.

Фото с сайта kaluganews.ru

Все новости за 17.05.2018 г.»