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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Гендиректору «Речелстроя» Андрею Пязоку продлили срок содержания в СИЗО еще на месяц
17.05.2018 г. 10:38
Фото с сайта 74.мвд.рф
Андрей Пязок, в отношении которого возбуждены два уголовных дела, останется в СИЗО до 11 июня.
Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания гендиректора «Речелстроя» под стражей еще на месяц.
В отношении Андрея Пязока возбуждены два уголовных дела. Его задержали 11 декабря 2017 года. Учредителя «Речелстроя» подозревают в хищении средств дольщиков «Чурилово Lake City» и привлечении их денег на цели, не связанные со строительством домов. Речь идет о 297 млн рублей. Потерпевшими признали более 1,3 тыс. человек.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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