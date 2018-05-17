Первые выделенные полосы для автобусов и троллейбусов в Челябинске появятся на улице Труда

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске на улице Труда на участке от Энгельса до Северо-Крымской появятся отдельные полосы для общественного транспорта.

Их планируют создать после обработки материалов анализа транспортных потоков, сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов. Выделенные полосы появятся на участке улицы Труда от Энгельса до Северо-Крымской. Особое внимание разработчики уделят безопасным выездам автомобилей со стоянок и парковок, выходящих на эту дорогу.

Планируется, что изменения помогут общественному транспорту избегать пробки в час пик. Автомобилистам за выезд на «пассажирские» полосы будут грозить крупные штрафы. Если эксперимент признают удачным, такие участки появятся и на других улицах, сообщили в пресс-службе городской думы Челябинска.

Фото с сайта cheladmin.ru

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