Возле Озерска мотоциклист врезался во внедорожник и погиб

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

24-летний мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Озерском.

Трагедия произошла вечером в среду, 16 мая, на 19-м километре автодороги Озерск — Большой Куяш. 24-летний мужчина из поселка Метлино на мотоцикле Honda выехал на встречную полосу. Навстречу ему двигался автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого попытался объехать мотоциклиста по обочине, однако столкновения избежать не удалось.

От удара внедорожник опрокинулся, водитель мотоцикла погиб на месте, 83-летняя пассажирка Chevrolet Niva получила травмы, сообщили в управлении МВД по Челябинской области. 61-летний водитель автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

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