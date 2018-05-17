В Челябинске прокуратура добилась выплаты более 35,5 млн рублей работникам строительной компании

Суд обязал предприятие погасить долги по зарплате перед своими работниками.

Руководство строительной компании «Инженерные сети» с августа по декабрь 2017 года не выплачивало сотрудникам деньги. Размер долга составил более 35,5 млн рублей. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд, который встал на сторону работников предприятия и оштрафовал его директора на 20 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, фирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме.

Все новости за 17.05.2018 г.»