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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинске прокуратура добилась выплаты более 35,5 млн рублей работникам строительной компании
17.05.2018 г. 09:21
Суд обязал предприятие погасить долги по зарплате перед своими работниками.
Руководство строительной компании «Инженерные сети» с августа по декабрь 2017 года не выплачивало сотрудникам деньги. Размер долга составил более 35,5 млн рублей. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд, который встал на сторону работников предприятия и оштрафовал его директора на 20 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, фирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме.
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