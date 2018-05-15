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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинске спасли кота, который три дня провисел на проводах
15.05.2018 г. 16:55
Сотрудники энергетической компании сняли с проводов кота, который, по словам очевидцев, был без сознания.
Спасение кота происходило во вторник, 15 мая, на улице Вострецова возле одного из частных домов. Сотрудники компании «Россети» приехали с лестницей и сняли животное, которое три дня назад зацепилось за провода и не могло освободиться.
Фото: Олеся Козлова
Очевидцы ранее сообщили корреспонденту «Челябинского эха», что и до этого пытались дозвониться до экстренных служб, но с них требовали деньги за визит к месту ЧП. Свидетели происшествия также рассказали, что к моменту прибытия энергетиков животное, видимо, было без сознания.
Фото: Олеся Козлова
На фото, которое после спасения прислали в редакцию радиостанции, видно, что кот изможден. Но он смог попить молока и, скорее всего, сможет оправиться.
Фото: Олеся Козлова
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