В Челябинске спасли кота, который три дня провисел на проводах

Фото: Олеся Козлова

Сотрудники энергетической компании сняли с проводов кота, который, по словам очевидцев, был без сознания.

Спасение кота происходило во вторник, 15 мая, на улице Вострецова возле одного из частных домов. Сотрудники компании «Россети» приехали с лестницей и сняли животное, которое три дня назад зацепилось за провода и не могло освободиться.

Фото: Олеся Козлова

Очевидцы ранее сообщили корреспонденту «Челябинского эха», что и до этого пытались дозвониться до экстренных служб, но с них требовали деньги за визит к месту ЧП. Свидетели происшествия также рассказали, что к моменту прибытия энергетиков животное, видимо, было без сознания.

Фото: Олеся Козлова

На фото, которое после спасения прислали в редакцию радиостанции, видно, что кот изможден. Но он смог попить молока и, скорее всего, сможет оправиться.

Фото: Олеся Козлова

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