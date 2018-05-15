В Челябинске на электропроводе третий день висит кот

Фото: Олеся Козлова

На улице Вострецова возле одного из частных домов на электростолбе висит кот.

Животное зацепилось за провод три дня назад. Местные жители позвонили по номеру 112, где им дали контакты нескольких служб. Там челябинцам заявили, что за услугу придется заплатить 1,5 тыс. рублей. Однако снимать кота придется самим — с помощью оборудования, которое привезут работники.

Очевидцы сообщили корреспонденту «Челябинского эха», что кот, возможно, еще жив, но уже потерял сознание.

Фото: Олеся Козлова

Все новости за 15.05.2018 г.»