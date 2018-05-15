Прокуроры пришли в главное управление лесами по Челябинской области из-за лесных пожаров

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Из-за ситуации с природными пожарами главное управление лесами попало в поле зрения прокуратуры.

Проверка выявила нарушения в осуществлении лесной охраны и пожарного надзора в лесах. Как пишет Znak.com, в надзорном ведомстве отметили, что проверка проводится по каждому факту лесного пожара.

В настоящее время из-за массовых возгораний в лесостепной зоне в Пластовском районе области введен режим ЧС. Задымление наблюдается вдоль крупных дорог. Площадь пожара под Пластом составляет 3500 га, к тушению привлекли тяжелую технику и вертолет МЧС. Случаи возгораний фиксируются почти на всей территории Южного Урала.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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