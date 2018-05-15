- 61.7684р. + 0.0330
- 73.943р. + 0.4285
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
На парковке ТРК «Родник» автомобиль эвакуировали с «невидимого» тротуара
15.05.2018 г. 15:43
Малозаметные участки тротуара стали причиной недовольства челябинских автолюбителей.
Речь идет о дорожке вдоль забора на парковке перед главным входом в ТРК «Родник». Бордюрный камень, который отделяет тротуар от проезжей части, в этом месте едва выступает над поверхностью асфальта, поэтому там постоянно паркуются посетители торгового комплекса. На днях с тротуара эвакуировали машину.
Челябинские автолюбители считают, что принудительно убирать транспортные средства оттуда неправильно, поскольку тротуар должен быть заметен по сравнению с проезжей частью.
«Обычный автомобиль не может заехать на обычный бордюр незаметно: если он едва выступает над поверхностью асфальта, нет оснований считать зону справа от него тротуаром», — цитирует 74.ru автоэксперта Юрия Панченко.
По его словам, на таких участках должен стоять знак «Пешеходная зона». В администрации ТРК «Родник» пообещали заняться проблемой «невидимого» бордюра на территории парковки перед главным входом, однако в то же время там считают, что автовладельцам «удобно не замечать» тротуар на этом участке.
Фото с сайта 74.ru
- 13.04.2018 г. К концу весны в центре Челябинска появятся платные парковки
- 07.03.2018 г. В Челябинске автомобилистов начнут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
- 07.03.2018 г. 5% женщин мечтают об автомобиле, который будет парковаться самостоятельно
- 30.01.2018 г. За незаконные ларьки и парковки челябинцев оштрафовали на 4,5 млн рублей
- 29.01.2018 г. Жильцы дома «Флагман» выйдут на митинг из-за скандала с парковкой