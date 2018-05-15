На парковке ТРК «Родник» автомобиль эвакуировали с «невидимого» тротуара

Фото с сайта 74.ru

Малозаметные участки тротуара стали причиной недовольства челябинских автолюбителей.

Речь идет о дорожке вдоль забора на парковке перед главным входом в ТРК «Родник». Бордюрный камень, который отделяет тротуар от проезжей части, в этом месте едва выступает над поверхностью асфальта, поэтому там постоянно паркуются посетители торгового комплекса. На днях с тротуара эвакуировали машину.

Челябинские автолюбители считают, что принудительно убирать транспортные средства оттуда неправильно, поскольку тротуар должен быть заметен по сравнению с проезжей частью.

«Обычный автомобиль не может заехать на обычный бордюр незаметно: если он едва выступает над поверхностью асфальта, нет оснований считать зону справа от него тротуаром», — цитирует 74.ru автоэксперта Юрия Панченко.

По его словам, на таких участках должен стоять знак «Пешеходная зона». В администрации ТРК «Родник» пообещали заняться проблемой «невидимого» бордюра на территории парковки перед главным входом, однако в то же время там считают, что автовладельцам «удобно не замечать» тротуар на этом участке.

Фото с сайта 74.ru

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