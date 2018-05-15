Фото с сайта t.me/vestniki

В аэропорту Волгограда повесили карту, согласно которой Челябинск находится в Казахстане

В волгоградском аэропорту появилась карта, на которой Самара и Челябинск находятся в Казахстане, а Москва граничит с Украиной.

Плакат расположен в новом терминале, построенном к чемпионату мира по футболу. Фото опубликовано в телеграм-канале «Вестник России». На карте Москва оказалась на границе с Украиной, Самара и Челябинск — в Казахстане, Казань — в Саратовской области. Сочи на плакате изобразили на территории Турции, а Симферополь разместили в Молдове.

От действий волгоградских дизайнеров «пострадали» и иностранные города. Так, греческий Ираклион оказался в Болгарии, а столица ОАЭ Дубай переместилась в Сирию.

Фото с сайта t.me/vestniki

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