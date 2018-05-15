В Москве проходит одиночный пикет дольщицы «Речелстроя»

Фото с сайта vk.com/iglakecity

Одна из дольщиц микрорайона «Чурилово Lake City» вышла с плакатом к зданиям Госдумы и минстроя в Москве во вторник, 15 мая.

Причиной акции протекста стало то, что со стройки дома 3.25 убрали кран. Также дольщики считают, что нет контроля ситуации со стороны президента. «Путин в Челябинск позвонил, дом 3.25 достроить Дубровскому поручил. Где же, Путин, твой контроль? Ты уехал — стройки ноль», — написано на плакате челябинки.

Сначала дольщица несколько часов стояла у Госдумы, однако к женщине никто не вышел. Сейчас она находится у здания минстроя.

Видео: Алена Наумова / vk.com

В ноябре после визита в Челябинск Владимир Путин позвонил дольщикам. По словам одного из активистов, президент пообещал взять их проблему под личный контроль.

Владелец компании «Речелстрой» Андрей Пязок сейчас находится под арестом. На него завели два уголовных дела. Оба связаны с пропажей около 300 млн рублей из средств дольщиков.

Фото с сайта vk.com/iglakecity

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