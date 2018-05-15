Более сотни школ Челябинской области будут тренироваться в написании ЕГЭ

Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru

Южноуральские школьники напишут на этой неделе два пробных экзамена.

Тренировки по обществознанию и английскому языку пройдут в четверг и пятницу, 17 и 18 мая. Участие в них примут 6 тыс. одиннадцатиклассников в 109 школах области.

В этом году изменится процедура сдачи ЕГЭ. В частности, задания и бланки ответов теперь будут печатать непосредственно в аудиториях, где проводится экзамен. В ходе тренировки апробируют и это новшество. Основной период сдачи единого госэкзамена в 2018 году пройдет с 28 мая по 2 июля.

Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru

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