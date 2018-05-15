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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Более сотни школ Челябинской области будут тренироваться в написании ЕГЭ
15.05.2018 г. 13:43
Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru
Южноуральские школьники напишут на этой неделе два пробных экзамена.
Тренировки по обществознанию и английскому языку пройдут в четверг и пятницу, 17 и 18 мая. Участие в них примут 6 тыс. одиннадцатиклассников в 109 школах области.
В этом году изменится процедура сдачи ЕГЭ. В частности, задания и бланки ответов теперь будут печатать непосредственно в аудиториях, где проводится экзамен. В ходе тренировки апробируют и это новшество. Основной период сдачи единого госэкзамена в 2018 году пройдет с 28 мая по 2 июля.
Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru
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