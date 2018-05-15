Борис Дубровский: строительство ВСМ поможет развитию медных производств в Челябинской области

Источник: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области прокомментировал распоряжение премьера Дмитрия Медведева о создании уральской ВСМ.

Новые возможности получат разные сферы бизнеса, сказал глава региона. «Прежде всего это наши региональные производители рельсов, строительной техники, меди, элементов путевой инфраструктуры», — прокомментировал Борис Дубровский. Он добавил, что ВСМ позволит создать рабочие места на период строительства магистрали.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин заявил, что скептические мнения о проекте ВСМ оказались беспочвенны. «Строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом — пример того, как проект, который вызывал множество скептических комментариев в возможности его воплощения, становится, в конце концов, реальностью», — отметил Дубровин.

Появление ВСМ положительно скажется на пассажиропотоке челябинского аэропорта, считает гендиректор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков. По его словам, о конкуренции и возможной потере клиентов речи не идет.

Однако эксперт в области логистики Яков Гуревич все равно считает, что ВСМ построена не будет. Если бы в России была создана система высокоскоростных магистралей от Москвы до Владивостока, одним из ее составляющих могла стать дорога Челябинск — Екатеринбург, рассуждает Гуревич.

«Ее 100% не построят, это даже не обсуждается. Если будет построена дорога до Владивостока, после того, как она дойдет до Екатеринбурга, может рассматриваться этот вопрос. Если вы смотрели последнее обоснование, то это дорога вообще для перевозки грузов между Челябинском и Екатеринбургом. Какие-либо грузы принципиально отсутствуют. Я вообще не понимаю смысла этой болтовни, головы людям морочат просто. Медведев подписал распоряжение о строительстве — это ложь. Медведев подписал распоряжение о включении в стратегию. Эта стратегия с 2008 года существует, в части высокоскоростных и скоростных дорог за эти десять лет ее существования не исполнено ни копеечки. Писать бумаги — это одно, а делать — другое», — прокомментировал Яков Гуревич.

Другие эксперты и некоторые челябинцы высказывают сомнения о востребованности ВСМ. Так, часть жителей опасаются, что билеты будут слишком дорогими. Ряд специалистов считают проект, на который планируют потратить около 360 млрд рублей, невыгодным. Есть прогнозы на счет отсутствия большого спроса и, соответственно, полупустых вагонов поездов.

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