Партия «Единая Россия» приостановит членство бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова

Фото с сайта gubernator74.ru

Членство экс-градоначальника в партии «Единая Россия» будет приостановлено.

Этот вопрос рассмотрят на заседании местного политического совета. Как рассказали в челябинском региональном отделении «Единой России», основанием для приостановки членства служит возбуждение уголовного дела.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова в понедельник, 14 мая. Его подозревают в превышении должностных полномочий. И.о. главы города стал Григорий Тонких, который до этого был депутатом горсобрания.

Фото с сайта gubernator74.ru

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