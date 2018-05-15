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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Партия «Единая Россия» приостановит членство бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова
15.05.2018 г. 13:25
Фото с сайта gubernator74.ru
Членство экс-градоначальника в партии «Единая Россия» будет приостановлено.
Этот вопрос рассмотрят на заседании местного политического совета. Как рассказали в челябинском региональном отделении «Единой России», основанием для приостановки членства служит возбуждение уголовного дела.
Сотрудники ФСБ задержали бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова в понедельник, 14 мая. Его подозревают в превышении должностных полномочий. И.о. главы города стал Григорий Тонких, который до этого был депутатом горсобрания.
Фото с сайта gubernator74.ru
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