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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Южноуральцы обращаются в экологическую приемную из-за запаха гари от природных пожаров
15.05.2018 г. 13:23
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
За сутки поступило более 100 обращений. Они приходят из Сосновского, Красноармейского, Пластовского, Кунашакского районов, также из Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска, Снежинска, сообщается в группе во «ВКонтакте» «БЭФ "Моя планета"».
Жители жалуются на удушливый запах гари и сложности с дыханием. Все обращения связаны с лесными и степными пожарами вокруг населенных пунктов и вдоль крупных дорог.
Сейчас по Челябинской области зафиксировано более 200 очагов возгорания. В Пластовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Все подготовлено к эвакуации людей. Там к тушению привлекли беспилотники и вертолет Ми-8.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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