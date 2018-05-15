Южноуральцы обращаются в экологическую приемную из-за запаха гари от природных пожаров

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

За сутки поступило более 100 обращений. Они приходят из Сосновского, Красноармейского, Пластовского, Кунашакского районов, также из Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска, Снежинска, сообщается в группе во «ВКонтакте» «БЭФ "Моя планета"».

Жители жалуются на удушливый запах гари и сложности с дыханием. Все обращения связаны с лесными и степными пожарами вокруг населенных пунктов и вдоль крупных дорог.

Сейчас по Челябинской области зафиксировано более 200 очагов возгорания. В Пластовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Все подготовлено к эвакуации людей. Там к тушению привлекли беспилотники и вертолет Ми-8.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru







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