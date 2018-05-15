В Челябинске полиция ищет жертв насильника из Металлургического района

В Металлургическом районе задержан местный житель, нападавший на женщин.

4 мая в парке имени Тищенко 29-летний мужчина напал на 50-летнюю женщину. Сотрудники Росгвардии с помощью местных жителей задержали преступника. В полиции установили, что мужчина причастен к аналогичному преступлению, которое произошло в Металлургическом районе в 2017 году. Есть предположение, что задержанный мог совершить еще несколько подобных преступлений.

В управлении МВД по Челябинску призывают пострадавших от рук насильника или свидетелей его действий обратиться в отдел полиции «Металлургический» либо позвонить по телефонам 735-20-03, 8-905-832-64-29, либо 02 (для совершения звонка на номер 02 с сотового телефона необходимо набрать 102). Конфиденциальность звонка гарантируется.

Фото: УМВД по Челябинску

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