Челябинск
- 61.7684р. + 0.0330
- 73.943р. + 0.4285
Персонально ваш
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
Спикера городской думы Челябинска Станислава Мошарова вызвали на допрос в Следственный комитет
15.05.2018 г. 12:44
Фото с сайта gubernator74.ru
Станислав Мошаров дал показания в управлении СК по Челябинской области.
Председателя городской думы Челябинска Станислава Мошарова во вторник, 15 мая, допросили в качестве свидетеля. Как пишет URA.RU, он ответил на вопросы в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денег.
Журналисты связались с главой депутатского корпуса, он не стал подтверждать или опровергать факт дачи показаний. Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Владимир Шишков сообщил изданию, что у него нет информации о вызове на допрос Станислава Мошарова.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 11.04.2018 г. Жительницу Магнитогорска осудили за ложное сообщение об изнасиловании в отделе полиции
- 27.02.2018 г. Челябинская область вошла в тройку самых криминальных регионов России
- 27.02.2018 г. СК собирается предъявить обвинение главе Аргаяшского района
- 16.03.2017 г. В управлении СК по Челябинской области не считают «группы смерти» главной причиной детских суицидов
- 31.10.2016 г. Челябинские правила благоустройства лягут в основу для создания федерального стандарта