Спикера городской думы Челябинска Станислава Мошарова вызвали на допрос в Следственный комитет

Фото с сайта gubernator74.ru

Станислав Мошаров дал показания в управлении СК по Челябинской области.

Председателя городской думы Челябинска Станислава Мошарова во вторник, 15 мая, допросили в качестве свидетеля. Как пишет URA.RU, он ответил на вопросы в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денег.

Журналисты связались с главой депутатского корпуса, он не стал подтверждать или опровергать факт дачи показаний. Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Владимир Шишков сообщил изданию, что у него нет информации о вызове на допрос Станислава Мошарова.

Фото с сайта gubernator74.ru

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