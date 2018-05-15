В Челябинской области сдают загородный дом почти за полмиллиона рублей в месяц

Фото с сайта vipzagorod.ru

Дороже всего в Челябинской области стоит арендовать коттедж на озере Увильды.

Месяц проживания в трехэтажном доме на Увильдах обойдется в 450 тыс. рублей, а за сутки просят 15 тыс. рублей. Это самое дорогое предложение об аренде жилой недвижимости на сайте N1.RU. В топе по уровню цены также находятся коттеджи в Кременкуле за 250 тыс. рублей и в Тарасовке за 200 тыс. рублей в месяц.

Однако в Кременкуле можно снять и самый дешевый дом в окрестностях Челябинска. Месяц аренды там стоит всего 6 тыс. рублей, но собственник просит оплатить за год вперед. По данным исследования, в среднем цена, по которой можно снять коттедж в Челябинске и окрестностях, составляет 66 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе сервиса отмечают, что аренда загородного дома в черте столицы региона — явление непопулярное. Такие объекты в городе чаще предпочитают продавать.

Фото с сайта vipzagorod.ru

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