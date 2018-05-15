- 61.7684р. + 0.0330
- 73.943р. + 0.4285
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинской области сдают загородный дом почти за полмиллиона рублей в месяц
15.05.2018 г. 11:51
Дороже всего в Челябинской области стоит арендовать коттедж на озере Увильды.
Месяц проживания в трехэтажном доме на Увильдах обойдется в 450 тыс. рублей, а за сутки просят 15 тыс. рублей. Это самое дорогое предложение об аренде жилой недвижимости на сайте N1.RU. В топе по уровню цены также находятся коттеджи в Кременкуле за 250 тыс. рублей и в Тарасовке за 200 тыс. рублей в месяц.
Однако в Кременкуле можно снять и самый дешевый дом в окрестностях Челябинска. Месяц аренды там стоит всего 6 тыс. рублей, но собственник просит оплатить за год вперед. По данным исследования, в среднем цена, по которой можно снять коттедж в Челябинске и окрестностях, составляет 66 тыс. рублей в месяц.
В пресс-службе сервиса отмечают, что аренда загородного дома в черте столицы региона — явление непопулярное. Такие объекты в городе чаще предпочитают продавать.
Фото с сайта vipzagorod.ru
- 20.03.2018 г. Переломлен многолетний тренд. Цены на аренду жилья в Челябинске пошли в рост
- 01.02.2018 г. В Челябинске сдавать квартиру посуточно в 3,5 раза выгоднее, чем на долгий срок
- 13.12.2017 г. В центре Челябинска на 15% выросла стоимость аренды квартир
- 27.11.2017 г. Квартиры в Челябинске продают вместе с жильцами
- 18.10.2017 г. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых дорогих домов, выставленных на продажу