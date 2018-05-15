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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В мясе птицы челябинского производителя нашли смертельно опасные бактерии
15.05.2018 г. 11:46
Россельхознадзор запретил «Уральской мясной компании» поставлять продукцию странам-членам Евразийского Экономического Союза.
В лабораториях Россельхознадзора проверили полуфабрикаты из мяса птицы производства «Уральской мясной компании». В них обнаружили листерию — бактерию, которая может вызвать менингит и энцефалит, а, соответственно, смертельный исход.
Экспертиза забраковала продукцию еще трех российских компаний. Все четыре предприятия входят в реестр Таможенного союза, что позволяет им поставлять товары в страны ЕАЭС.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в отношении «Уральской мясной компании» проведут проверку, а продукцию поставят на усиленный лабораторный контроль.
Фото с сайта agrobk.ru
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