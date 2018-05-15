В мясе птицы челябинского производителя нашли смертельно опасные бактерии

Фото с сайта agrobk.ru

Россельхознадзор запретил «Уральской мясной компании» поставлять продукцию странам-членам Евразийского Экономического Союза.

В лабораториях Россельхознадзора проверили полуфабрикаты из мяса птицы производства «Уральской мясной компании». В них обнаружили листерию — бактерию, которая может вызвать менингит и энцефалит, а, соответственно, смертельный исход.

Экспертиза забраковала продукцию еще трех российских компаний. Все четыре предприятия входят в реестр Таможенного союза, что позволяет им поставлять товары в страны ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в отношении «Уральской мясной компании» проведут проверку, а продукцию поставят на усиленный лабораторный контроль.

Фото с сайта agrobk.ru

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