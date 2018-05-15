Средней зарплаты челябинца хватит на 86 бургеров

Источник: new-retail.ru

В Челябинске «индекс бургера» за полгода увеличился до 86.

Именно столько булочек с котлетой может купить за месяц среднестатистический челябинец. Исследование провел сервис Delivery Club. Аналитики использовали данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 российских городах. Разницу между этими значениями разделили на среднюю цену бургеров.

В Челябинске «индекс бургера» за полгода увеличился на 11 пунктов. В сентябре 2017-го горожанин мог купить 75 булочек с котлетой. В рейтинге «индекс бургера» Челябинск занимает 11-е место. Лидирует Москва. Среднестатистический житель столицы может позволить себе 141 бургер в месяц.

Источник: new-retail.ru

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